Si assegna stasera a Parigi il Pallone d'Oro 2023, con il solito Leo Messi favorito per vincere per l'ottava volta dopo la conquista del Mondiale con l'Argentina. Tra i candidati c'è il connazionale Lautaro Martinez, capitano dell'Inter che - come riporta Sky Sport - è partito alla volta della capitale francese per partecipare alla cerimonia. Tra i giocatori in lista c'è un solo italiano, l'interista Nicolò Barella, ma è presente anche l'ex nerazzurro André Onana, ora al Manchester United.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!