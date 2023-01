Milan Skriniar andrà al Psg, ma non a gennaio. Questo quanto riferisce SkySport nell'ultimo aggiornamento. Alla base dell'impossibilità di imbastire una trattativa adesso c'è il fattore tempo, ma non solo. "Tra grandi società, si cerca di dare agio sul mercato all'interlocutore, magari concedendo il tempo agli altri di trovare un sostituto del partente.

E allora a quale cifra l'Inter dovrebbe cedere Skriniar? Consideriamo che la lotta Champions è molto aperta e che i nerazzurri hanno l'opportunità di andare avanti in Europa. Di conseguenza, avere Skriniar in rosa può avere anche un valore economico. Alla luce di queste valutazioni, appare impossibile ragionare sulla cifra eventuale per gennaio da dare al cartellino dello slovacco".