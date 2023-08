Anche oggi hanno lavorato a parte sia Acerbi che Darmian. I due difensori devono essere valutati in vista della trasferta di Cagliari di lunedì, con l'ex Parma che ha certamente più chance di recuperare e di mettersi a disposizione di Inzaghi.

Secondo quanto riferisce SkySport24, anche per questa ragione, l'Inter attende con trepidazione l'ultimo ok da parte del Bayern per Pavard: accordo già trovato sulla base di 30 milioni più 2 di bonus. Il francese non vede l'ora di arrivare ad Appiano Gentile. "Manca solo una telefonata che potrebbe arrivare da un momento all'altro", dice Matteo Barzaghi di Sky.

