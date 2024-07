Venezia e Inter continuano a lavorare per Gaetano Oristanio, sempre più vicino al club veneto. I due club sono ad un passo dalla stretta di mano per il centrocampista offensivo reduce dalla stagione al Cagliari. Passo in avanti nella trattativa come fa sapere Gianlucadimarzio.com.

Fermo restando che il centrocampista campano classe 2002 si trasferirà a titolo definitivo, secondo il sito esperto di calciomercato l'intesa è stata trovata con la rinuncia dell'Inter al diritto di recompra. Il club milanese vanterà solo una percentuale sulla futura rivendita.

