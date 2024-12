È stato Denzel Dumfries il giocatore più attenzionato di oggi da Simone Inzaghi che ha abbandonato la speranza di poter contare sull'olanedese per la sfida di domani contro il Bayer Leverkusen: l'esterno ex PSV Eindhoven, reduce da un attacco febbrile che lo ha costretto a saltare l'allenamento di questa mattina, non partirà con l'Inter per la Germania.

Oltre a Francesco Acerbi, ancora alle prese con l'infortunio e con un lavoro personalizzato, Pavard, Di Gennaro, Correa e Palacios (gli argentini fuori dalla lista UEFA) anche Dumfries dunque resterà nel capoluogo meneghino. A partire con il resto della squadra sarà invece Tajon Buchanan che, per via dell'affaticamento sofferto negli ultimi giorni, ha svolto soltanto metà lavoro in gruppo ma partirà comunque con i compagni.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!