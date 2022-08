Il Napoli è vicinissimo a Giacomo Raspadori. Come riportato da Sky Sport, le parti non sono ai state così vicine: oggi ci sono state nuovi contatti - in anticipo rispetto alla tabella di marcia - tra gli azzurri e il Sassuolo. L'esito è stato ancora una volta positivo e ormai il Napoli è davvero vicino a portare in terra campana l'attaccante campione d'Europa.