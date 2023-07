La Lazio sta pensando seriamente di ingaggiare Danilo D'Ambrosio, giocatore svincolatosi dall'Inter lo scorso 30 giugno, per consegnare un giocatore d'esperienza a Maurizio Sarri. Secondo Sky Sport, il club biancoceleste sarebbe vicino a trovare un accordo con l'ex 33 nerazzurro, in tal senso è previsto un incontro tra le parti all'inizio della prossima settimana per chiudere l'affare in maniera definitiva.

