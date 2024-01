Se il calciomercato per l’immediato è sostanzialmente chiuso, l’Inter comincia a muoversi per il futuro. Come riportato da Sky Sport, il club nerazzurro è entrato seriamente in corsa per Lucas Bergvall, talento svedese classe 2006 che milita nel Djurgården. L’Inter vuole capire se l’affare si può fare per giugno, sebbene ci sia da anticipare il Barcellona che è già pronto a offrire 10 milioni di euro. La richiesta del suo club si aggira attorno ai 15 milioni.

