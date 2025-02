I giocatori dell'Inter non hanno seguito in diretta il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League che ha visto uscire dall'urna di Nyon il Feyenoord per i nerazzurri. Come riferisce l'inviato di Sky Sport ad Appiano Gentile, Lautaro Martinez e compagni si trovavano in campo in quel momento, con la testa unicamente rivolta alla preparazione del match contro il Genoa in campionato di domani sera.