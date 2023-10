L'unico dubbio di formazione che frulla nella testa di Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida di Champions League che opporrà la sua Inter al Benfica, è quello relativo al 'quinto' da schierare a destra: al momento, secondo Sky Sport, Matteo Darmian è favorito su Denzel Dumfries, con Juan Cuadrado, recuperato, che potrebbe essere un'alternativa a partita in corso. Per il resto solo conferme: in attacco riecco la coppia Thuram-Lautaro Martinez, mentre in mezzo al campo Henrikh Mkhitaryan torna ad occupare la sua zolla da mezzala sinistra completando il tridente con Barella e Calhanoglu. Dietro nuova chance dal 1' per Benjamin Pavard: col francese Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkitharyan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.