Domani sera l'Inter è attesa dall'insidiosa trasferta di Firenze, dove alle ore 20.45 è in programma il match contro la Fiorentina. Secondo quanto riferito da Sky Sport, i nerazzurri scenderanno in campo al Franchi con il nuovo kit lanciato ufficialmente nella giornata di ieri e pronto al suo esordio in campionato: Skriniar e soci indosseranno la terza maglia, dove il giallo è il colore dominante.