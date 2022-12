Il Napoli muove i primi passi concreti per Azzedine Ounahi. Come riferisce Sky Sport, infatti, il club azzurro ha avviato i primi contatti con l'agente del centrocampista dell'Angers, accostato anche all'Inter e valutato tra i 20 e i 25 milioni di euro dai francesi. "In Europa piace a tante, in Francia anche al Marsiglia. Il Napoli, intanto, si muove e lo vuole fare con largo anticipo in pieno stile Giuntoli. L'idea del club campano, infatti, è di assicurarsi il giocatore per la prossima stagione, per farlo quindi arrivare in estate. Napoli al lavoro", assicura Gianlucadimarzio.com.