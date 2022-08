L'offerta del Bayer Leverkusen per Robin Gosens non è stata formalizzata. La conferma arriva anche da SkySport che puntualizza come "l'offerta concreta sul tavolo dell'Inter non è arrivata. I nerazzurri, in caso di addio di Gosens, non sarebbero interessati a Bakker, mentre si sta valutando Borna Sosa. Ma tutto dipende dall'offerta eventuale del Bayer per l'ex atalantino che ancora non è stata ufficializzata. Le parole di Rolfes? Vedremo se la vicenda evolverà, quello di Gosens resta uno dei nomi caldi di queste ultime ore di mercato".