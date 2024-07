La trattativa ai dettagli per la cessione di Andrea Colpani alla Fiorentina permette al Monza di accelerare su altri profili per la trequarti. Sky Sport parla di due piste parallele seguite dai brianzoli: la prima porta a Daniel Maldini, con l'affare in definizione per il ritorno a titolo definitivo, mentre la seconda riguarda Valentin Carboni.

"Il Monza l'ha richiesto in prestito - riferisce l'emittente -, ma c'è da capire se riuscirà a vincere la concorrenza delle altre squadre interessate in Italia e anche all'estero", Marsiglia su tutte.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!