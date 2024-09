A tre giorni dal ritorno in campo della Nazionale italiana post-Europeo, Sky Sport rende note le buone notizie arrivate da Coverciano per Luciano Spalletti e gli italiani. Per l'esordio in Nations League in programma contro la Francia di Didier Deschamps, il ct azzurro ritrova l'interista Alessandro Bastoni.

Il difensore dell'Inter dopo l'affaticamento muscolare al soleo della gamba destra patito nell'ultimo impegno disputato con l'Inter, lo scorso venerdì a San Siro contro l'Atalanta, ha recuperato ed è tornato a lavorare in gruppo con i compagni.

