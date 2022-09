Nella serata di oggi è arrivata per l’Inter la brutta notizia relativa all’infortunio di Marcelo Brozovic, vittima di un problema muscolare nel corso del match contro l’Austria. Problema ai flessori per il croato che si è fatto male da solo dopo aver tentato un intervento sul pallone. Brozovic ha lasciato comunque il campo sulle sue gambe, ma si teme uno stiramento. Come riportato da Sky Sport, domani in Croazia il calciatore si sottoporrà agli esami strumentali, dunque si avranno maggiori dettagli sull’entità del guaio fisico.