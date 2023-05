Prove generali di Inter per Massimo Tarantino. L'ex direttore sportivo del Siena, designato erede di Roberto Samaden alla guida del settore giovanile del club nerazzurro, è infatti presente al Konami Youth Training Centre per assistere, in compagnia del vice ds nerazzurro Dario Baccin, alla partita dell'Under 19 nerazzurra di Cristian Chivu contro l'Empoli. Lo riferisce Sportitalia, che rivela anche la presenza di Raoul Bellanova e Kristjan Asllani, arrivato ad Interello anche per salutare alcune vecchie conoscenze del suo lungo periodo in Toscana.