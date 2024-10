Niente allenamento in gruppo per Marcus Thuram, alla prese i dolori alla caviglia destra accusati dopo la brutta entrata di Maripan in Inter-Torino, match in cui è stato decisivo con una straordinaria tripletta. L'attaccante nerazzurro e Bradley Barcola - fa sapere RMC Sport - non hanno partecipato alla sessione collettiva a porte chiuse dei Blues questo martedì: Tikus "ha corso con un fisioterapista, a margine del gruppo", fa sapere l'emittente transalpina.

