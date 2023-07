In attesa di completare la rosa di Simone Inzaghi, l'Inter si appresta a partire per il Giappone, dove si svolgerà la tournée estiva durante la quale i nerazzurri si confronteranno con l'Al-Nassr di Marcelo Brozovic e il Psg di Milan Skriniar. Due vecchie conoscenze che la dirigenza nerazzurra ha 'rimpiazzato' nell'organico dell'allenatore piacentino che concentra le sue preoccupazioni del momento su due reparti in particolar modo: porta e attacco. La speranza del tecnico nerazzurro è che in Asia possa arrivare anche il nuovo portiere, ma il vero problema è capire chi sarà l'erede di Onana. "L’obiettivo numero uno resta lo svizzero Sommer, per cui l’Inter è pronta a offrire al Bayern Monaco qualcosa meno di 5 milioni, contro i 6 previsti dalla clausola di rescissione del suo contratto" si legge su Repubblica che a proposito della partenza per il Sol Levante sottolinea: "Ci sarà anche Cuadrado sul volo che domani, domenica 23 luglio, porterà i nerazzurri in Giappone per la tournée estiva. Sono infatti stati risolti in fretta e furia i problemi burocratici che rischiavano di impedire al Panita di imbarcarsi con i compagni".

Se il rebus portiere è più che vivo nei corridoi di Viale della Liberazione, resta altrettanto aperta la questione attaccante. Morata è il profilo più gradito, quantomeno all’allenatore, ma le valutazioni sui vari profili sono ancora in corso. "L’Atletico Madrid continua a chiedere almeno 20 milioni - si legge -, e anche la Roma è in corsa per lo spagnolo. Il giocatore su cui l’Inter sta puntando con più determinazione è lo statunitense Balogun dell’Arsenal, che viene da un’ottima stagione in prestito al Reims. Esclusa, al momento, la possibilità che a Milano possa tornare Lukaku, che si sta allenando col Chelsea e che aspetta la chiamata della Juventus".

