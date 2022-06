L'Inter continua ad osservare con attenzione la situazione di Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina finito nel mirino del club nerazzurro per la prossima stagione. Il serbo, che andrà in scadenza di contratto con i viola nel 2023, sarà un obiettivo importante del club di Viale della Liberazione per la sessione estiva soprattutto se si dovesse concretizzare il forte interesse del PSG per Milan Skriniar.