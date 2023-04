L'undicesima sconfitta in campionato, arrivata dopo il pesante 2-0 del Da Luz contro il Benfica, mette l'Inter in una situazione particolare: il quarto posto si complica, mentre la semifinale di Champions League sembra abbordabile. Insomma, secondo l'edizione odierna di Repubblica "a Milano si prefigura uno scenario paradossale: un allenatore esonerato a fine stagione, dopo aver centrato una semifinale di Champions, per non essersi qualificato all’edizione successiva del torneo" ipotizza il quotidiano, che commenta così i possibili risvolti a fine annata che potrebbero coinvolgere anche Simone Inzaghi.