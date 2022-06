Se Milan Skriniar dovesse sposare il PSG, l'Inter è pronta a fiondarsi (anche) su Nikola Milenkovic. Sul difensore della Fiorentina, però, è da registrare nelle ultime ore anche l'interesse del Milan: come riporta l'edizione di Firenze de La Repubblica, infatti, nella corsa al serbo si sarebbe ora inserito anche il club rossonero, che ha visto recentemente sfumare l'obiettivo Sven Botman. La Viola cerca l'offerta migliore per cercare poi il suo sostituto: il preferito in questo senso sarebbe Marcos Senesi del Feyenoord.