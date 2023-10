Santiago Gimenez nel mirino dell'Inter. Ma non solo. L'attaccante messicano, che ha iniziato la stagione con 12 goil in 8 partite guadagnandosi ulteriori riflettori, piace a diversi club europei di alto rango. Oltre ai nerazzurri, riporta Repubblica, si stanno interessando a lui anche Real Madrid, Borussia Dortmund e Tottenham in vista del mercato estivo, anche se il prezzo è già molto alto: 50 milioni di euro. E per il Feyenoord, proprietario del cartellino, non c'è possibilità che si muova già a gennaio.

Che il gradimento nerazzurro sia concreto lo testimoniano i contatti con l'entourage di Gimenez iniziati nelle scorse settimane. Nel mentre, l'Inter ha incassato la disponibilità del giocatore, che si misurerebbe volentieri con il calcio italiano. Ovviamente vista la concorrenza e le cifre in ballo non sarà una trattativa facile, ma in Viale della Liberazione proveranno ad accelerare nei prossimi tempi per guadagnarsi un vantaggio rispetto alla concorrenza.