Paulo Dybala è promesso sposo dell'Inter da tempo. L'accordo con il calciatore, secondo il quotidiano La Repubblica, è stato trovato per un triennale più opzione per il quarto anno a 6 milioni di euro più bonus. La società nerazzurra ha chiesto qualche giorno di tempo all'argentino per provare prima a completare le cessioni di Alexis Sanchez ed Edin Dzeko. Un matrimonio che alla fine si farà, ma la Joya dovrà ancora pazientare.