Dalla Spagna arrivano aggiornamenti sul dossier Alvaro Morata, accostato a Roma, Inter e Juventus (con la solita minaccia dell'Arabia Saudita sullo sfondo) in vista della prossima stagione. Secondo quanto raccolto dai colleghi di Relevo, il club nerazzurro non vuole pagare la cifra chiesta dall'Atletico Madrid, ovvero i 21 milioni di euro della clausola. Inoltre, viene aggiunto, non ci sono trattative avanzate con nessuna società.

