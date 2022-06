Firmato il rinnovo di contratto che lo legherà alla Lazio fino al 2025, Maurizio Sarri ora vuole essere accontentato dalla società sul mercato, per esempio con l'acquisto di un vice-Immobile. Un'impresa che i colleghi de Il Messaggero definiscono non semplice ma allo stesso tempo indispensabile dopo la bocciatura di Muriqi: il sogno del Comandante porta a Dries Mertens, per cui basterebbe offrire un biennale da 2 milioni di euro a stagione di visto che il Napoli ha messo sul piatto poco meno di 1,5 milioni per un anno con opzione per il successivo.