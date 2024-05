Il Cagliari vorrebbe trattenere Gaetano Oristanio, sbarcato in Sardegna la scorsa estate con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto a favore dell'Inter. Secondo quanto riferisce La Nuova Sardegna, infatti, tra qualche giorno è in programma un incontro a Milano con la dirigenza nerazzurra per parlare del fantasista classe 2002 e capire i margini di una nuova permanenza del ragazzo nell'isola.

