Milan Skriniar continua a essere il primo obiettivo per la difesa del PSG. Secondo L'Equipe, proprio nelle ultime ore sarebbe tornata la fiducia in casa parigina per completare il trasferimento in Ligue 1 del difensore slovacco. I contatti con l'Inter sarebbero stati riallacciati da Campos e lo stesso Al-Khelaifi avrenne preso in mano il caso in prima persona. "Le discussioni sono considerate positive - si legge su L'Equipe -. A Parigi è stata riacquistata fiducia nella buona riuscita dell'operazione e il club italiano non nasconde più, in privato, che forse sarà costretto a dare l'ok alla cessione entro domani sera".