Sorridono due nerazzurri su tre impegnati nelle gare sudamericane di qualificazione ai prossimi Mondiali. L'Argentina di Lautaro ha battuto di misura il Paraguay grazie a un gol di Otamendi al 3' su assist di De Paul direttamente da calcio d'angolo. Per il Toro novanta minuti in campo come prima punta decisamente positivi, con giocate pregevoli da rifinitore e un quasi gol nel primo tempo.

Vince anche il Cile di Sanchez: 2-0 al Perù con Valdes (74') e autorete di Lopez (91'). Anche Alexis è rimasto in campo dall'inizio alla fine della partita. A sorpresa, invece, il Brasile è stato fermato sull'1-1 in casa dal Venezuela: al gol di Gabriel al 50' ha risposto all'85' Bello. Solo panchina per Carlos Augusto, alla sua prima convocazione.