Non basta un secondo tempo di grande cuore e carattere: l’Italia di Luciano Spalletti cade 3-2 al Signal Iduna Park contro la Germania e saluta la Nations League ai quarti di finale. Dopo una prima frazione da incubo, gli Azzurri hanno provato a riaprire il match nella ripresa, ma la rimonta si è fermata a un passo dal miracolo.

La Germania parte forte e mette subito in difficoltà l’Italia con pressing e intensità. Al 30’ Kimmich sblocca il match dal dischetto. Sei minuti dopo, la difesa italiana si fa sorprendere da un corner e Musiala raddoppia con un tap-in facile. Poco prima dell’intervallo, è Kleindienst a siglare il 3-0 che sembra mettere fine a ogni speranza.

Ma nella ripresa gli Azzurri si trasformano: Kean accorcia con una doppietta che riapre tutto. L’Italia spinge, ci crede e si vede anche annullare un rigore dal VAR dopo un tocco sospetto con il braccio in area tedesca. Nel recupero, nuovo episodio in area: stavolta il penalty è confermato e Raspadori sigla il 3-2. Non c’è più tempo però, e il fischio finale sancisce l’eliminazione. Tra i nerazzurri in campo 90’ Bastoni e Barella, in campo al 46’ Frattesi.

La Francia di Pavard è invece ai tempi supplementari contro la Croazia.