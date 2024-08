Il Secolo XIX torna oggi sulla questione Gudmundsson, nonché sul possibile interesse del Genoa per Arnautovic. Secondo il quotidiano, l'attaccante piace a Gilardino ma il profilo non rientra nei parametri del club, che preferisce giocatori giovani come Fabio Silva.

L'unica offerta concreta arrivata per l'islandese è finora quella della Fiorentina, altri sette club hanno mostrato interesse ma nessuno si è spinto oltre un sondaggio.