Dopo i piani svelati dalla Gazzetta dello Sport sul futuro di Francesco Pio Esposito (LEGGI QUI), nuove indiscrezioni sul gioiellino di casa Inter arrivano da Napoli. Nell'edizione odierna de Il Mattino difatti compaiono degli scenari sul possibile nuovo club del giovane attaccante, oggi in forza allo Spezia: secondo il quotidiano partenopeo Aurelio De Laurentiis sarebbe deciso a portarlo all'ombra del Vesuvio.

"Il manager Giuffredi (agente dei fratelli Esposito) in queste ore è in missione all'estero - si legge -. Ma quando tornerà troverà Manna ad attenderlo: perché De Laurentiis non si arrende ed è pronto a fare follie per Francesco Pio Esposito, il più piccolo dei tre fratelli di Castellammare di Stabia". Secondo Il Mattino, l'agente Giuffredi avrebbe già sondato il terreno con il club meneghino per sapere la valutazione del 19enne, ottenendo una risposta secca da Marotta e compagnia: Pio Esposito non si cede. Non a titolo definitivo quantomeno. "Per strapparlo ai nerazzurri serve una offerta choc" si legge sulle colonne del quotidiano diretto da Roberto Napoletano che sicuro sulle intenzioni di Manna e DeLa sottolinea: offerta 'choc' "che il Napoli farà".

