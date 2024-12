L'Inter ha un piano per Francesco Pio Esposito, il fratello più piccolo di Sebastiano e Salvatore che tanto bene sta facendo con lo Spezia in cadetteria.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro sta monitorando in maniera costante la crescita dell'attaccante e già avrebbe delineato i prossimi passi di carriera con un finale scritto: il ritorno a casa nel 2026. "Se Salvatore, il più grande dei tre, è stato già ceduto definitivamente, Pio – oggi in prestito allo Spezia, già 8 gol stagionali – è l’attaccante che tutti vedono in nerazzurro domani - si legge -. Per carità, le vie del mercato sono infinite ma è un calciatore che l’Inter vede in rosa in un domani neppure troppo lontano. Ci contano, ci credono, ci puntano: molto semplice. Anche il ragazzo, oggi in prestito allo Spezia, lo sa. I dirigenti nerazzurri hanno parlato con lui, i contatti con la famiglia sono costanti. Il programma, in linea teorica, è già stabilito".

E qual è il programma? La punta, classe 2005 e un'attitudine 'alla Dzeko', finirà la stagione allo Spezia e poi sarà girato a un club di Serie A per consentirgli di completare il percorso di apprendimento in modo da preparare il terreno per l'approdo alla prima squadra nerazzurro nella stagione 2026-27. Un piano che va nella direzione dettata da Oaktree, che ha come prototipo Federico Dimarco.