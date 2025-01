L'Inter pensa a riscattarsi dopo aver perso la Supercoppa. Domani c'è il Venezia al Penzo per riprendere il filo del discorso Scudetto. Tra i nerazzurri e i lagunari c'è una collaborazione che nel 2024 è stata collaudata, ricordando i passaggi alla corte di Di Francesco di Oristanio e Stankovic. Secondo quanto riferiscono i colleghi de Il Giorno nelle ultime settimane è entrato a far parte della lista dell'Inter il centrocampista classe 2000 Hans Nicolussi Caviglia, passato al Venezia per 5 milioni di euro dalla Juventus.