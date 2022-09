L'indiscrezione lanciata dal portale Doble Amarilla continua a far discutere. Stando alla notizia dei colleghi sudamericani, infatti, l'Argentina chiederà formalmente ai club la possibilità di avere i giocatori convocati per il Mondiale in anticipo, saltando quindi l'ultima gara di campionato prevista in calendario per il weekend calcistico che va dall'11 al 14 novembre. La richiesta sarebbe eventualmente supportata dall'AFA, la Federcalcio argentina, e dalla CONMEBOL, che rappresenta tutto il Sudamerica. In Serie A, gli 'italiani' coinvolti potrebbero essere Lautaro Martinez, Correa, Simeone, Dybala, Di Maria e Paredes.