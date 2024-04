Steven Zhang avrebbe voluto godersi questa Milano nerazzurra in ebollizione per la seconda stella e si è limitato al video-messaggio subito dopo il derby.

Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, ormai è in chiusura l'operazione con il fondo californiano Pimco che garantisce 400 milioni in tre anni utili a ripagare Oaktree e ad avere ossigeno nella stagione in arrivo.

Con questo secondo scudetto, che si aggiunge a due Coppe Italia e a tre Supercoppe italiane, Zhang ha raggiunto Angelo Moratti. "Siamo arrivati a vette inimmaginabili, dentro e fuori dal campo. Continuiamo questo viaggio meraviglioso, perché la nostra realtà sia gloriosa tanto quanto i nostri sogni. Sempre forza Inter", le parole dalla Cina.