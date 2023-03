Chi in coppia con Lautaro Martinez contro il Porto? Simone Inzaghi non ha ancora preso una decisione definitiva, anche se negli exit poll della vigilia Edin Dzeko appare favorito su Romelu Lukaku, secondo la Gazzetta dello Sport. Il bosniaco, dopo un inizio di 2023 promettente grazie ai gol al Napoli e al Milan nella finale di Supercoppa, ha bisogno di ritrovarsi per mandare anche un messaggio alla società, con cui la questione rinnovo è stata messa in standby a gennaio per la distanza tra domanda e offerta (due anni la richiesta, uno la controproposta). "Dettagli, che però possono essere uno stimolo per il raggiungimento dell’obiettivo. Fare strada in Europa significa garantire all’Inter più soldi e più margine di manovra in sede di trattativa", si legge sulla rosea.