Nessun indisponibile. Ieri tutto il gruppo si è allenato al gran completo, compresi De Vrij e Cuadrado: per Inzaghi, quindi, a parte gli squalificati Lautaro e Pavard, tutti a disposizione per il match di domani con il Cagliari. Una piacevole novità: non succedeva da 211 giorni, dal 15 settembre scorso alla vigilia del derby d'andata.

Bisseck e Sanchez pronti a partire dall'inizio, da valutare Mkhitaryan che è in diffida: scalpita Frattesi come spiega la Gazzetta dello Sport.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Sanchez.