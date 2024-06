Già presi a zero Taremi e Zielinski, apparecchiati i rinnovi di Inzaghi, Barella e Lautaro, ora l'Inter andrà a caccia di un tesoretto per poter operare sul mercato in entrata.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, un gruzzolo importante potrebbe arrivare da Firenze: i viola sarebbero interessati al tandem Carboni-Arnautovic. Valentin, grande talento, viene valutato 30 milioni dai nerazzurri e l'arrivo di Palladino potrebbe facilitare l'affare. L'austriaco, come l'argentino, era finito nel mirino dei viola già a gennaio, prima di virare su Belotti. Ora l'ex Torino è tornato alla Roma e Arnautovic potrebbe tornare di moda.

In entrata, invece, Gudmundsson sarebbe il primo della lista ma, con Inzaghi che chiede una quinta punta, una soluzione low cost, ideale anche sul fronte lista, potrebbe essere Pinamonti in prestito dal Sassuolo retrocesso.