La Supercoppa italiana, secondo la Gazzetta dello Sport, non può contenere tutti significati della partita di Riad che vanno al di là del vincere il trofeo battendo la rivale cittadina in un derby: c’è in ballo il senso di una stagione intera. Sollevare il trofeo, si legge nel pezzo della rosea, "non sarebbe la panacea di tutti i mali, ma darebbe una sverniciata al sorriso dei vincitori e li sparerebbe come un cannone verso la fase decisiva della stagione, compresi il derby di campionato del 5 febbraio e la Champions che sta per ripartire".