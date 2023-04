"Il disfacimento dell’Inter non conosce fine. Terza sconfitta di fila in campionato: Spezia, Juventus e Fiorentina. Un campionario vasto, contro avversari di ogni forma e valore, motivo per cui il problema è l’Inter medesima, ormai avvitata su se stessa". La Gazzetta dello Sport commenta così il ko di ieri dei nerazzurri a San Siro. "L’imputato principale resta Simone Inzaghi , incapace di trasmettere alla squadra qualcosa di diverso, una linea di gioco differente che vada oltre i soliti canoni.

Difficile, quasi impossibile immaginare che Inzaghi alleni l’Inter nella prossima stagione, a meno che non vinca la Champions, oggi eventualità remota, anzi utopistica - si legge -. E non si può escludere neppure che, a fronte di altri risultati sbagliati, il rapporto si chiuda prima. L’Inter è precipitata in una spirale “troppo” negativa e se lo sprofondo continuerà, qualcosa bisognerà tentare. La qualificazione Champions è sempre più a rischio e senza i milioni dell’Europa che conta il futuro si annuncia più fosco di quanto già non sia".