L'incontro di ieri nella sede dell'Inter con l'agente Fernando Felicevich è servito non solo a firmare la risoluzione consensuale con Vidal, ma anche per affrontare il discorso riguardante Alexis Sanchez, assistito dallo stesso procuratore. "L’attaccante ha fatto sapere di esser disposto a partire, l’Inter ha comunicato di voler riconoscere un incentivo all’uscita. In sostanza: c’è più ottimismo rispetto ai giorni scorsi. Per la gioia di Inzaghi, che non vuole gestire un attacco con più di quattro giocatori", come riporta oggi La Gazzetta.