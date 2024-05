Denzel Dumfries è la priorità dell'Inter tra i rinnovi di contratto sul tavolo della dirigenza. Ci sono anche quelli di Inzaghi, Lautaro e Barella, ma l'olandese ha un accordo in scadenza nel 2025 e, come spiega oggi La Gazzetta dello Sport, se non si arriverà a un accordo verrà ceduto nela sessione estiva del calciomercato onde evitare uno Skriniar-bis.

Contatti già avviati coi calciatori e col tecnico, ma nel vivo dei discorsi si entrerà solo da metà maggio. Ora, come riporta la rosea, la priorità è godesri la festa.