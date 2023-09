Sabato sera, a San Siro, gli unici due nuovi acquisti sicuri di debuttare nel derby di Milano sono Yann Sommer e Marcus Thuram, ovvero le uniche novità di formazioni proposte da Simone Inzaghi nelle prime giornate di campionato. L'uno reduce da tre clean sheet, l'altro dal battesimo del gol sia in nerazzurro che con la nazionale francese. Al gran ballo dei debuttanti, si legge sulla Gazzetta dello Sport, i tifosi attendono con ansia di assistere alla prima volta assoluta di Benjamin Pavard, l’investimento più oneroso del mercato estivo per la Serie A.

Il francese scalpita al pari di Davide Frattesi che, come Barella, suo modello calcistico, dovrà aspettare l’inizio della Champions e delle tre gare a settimana per cominciare a trovare spazio dall’inizio e provare a imporsi. In attesa di vedere in campo anche Davy Klaassen, arrivato a poche ore dal gong di fine mercato, in attacco potrebbero esserci minuti anche per Marko Arnautovic, che nella prima parentesi nerazzurra aveva fatto da spettatore."Per Cuadrado e Sanchez dipenderà dalla condizione fisica, ma loro serata così le hanno già vissute: sanno come si vive un derby, sanno cosa si prova a vincere certe partite. E stavolta può valere di più, può essere un segnale a tutta la A", la chiosa del pezzo.