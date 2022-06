La Fiorentina entra nella corsa a Andrea Cambiaso del Genoa, profilo seguito da tempo anche dall'Inter, e intanto resta più che vigile su Stefano Sensi, in uscita dal club nerazzurro. C'è da fare i conti con la volontà del centrocampista: secondo la Gazzetta dello Sport, l'ex Sassuolo non vuole più muoversi in prestito.