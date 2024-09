La larga vittoria ottenuta ieri contro San Marino porta principalmente la firma di Francesco Pio Esposito, autore di quattro delle sette reti realizzate ieri dagli Azzurrini di Carmine Nunziata. Un'esibizione di talento non indifferente per il ragazzo che l'Inter ha girato allo Spezia in prestito per il secondo anno consecutivo, e per il quale, riferisce la Gazzetta dello Sport, ha un progetto ben chiaro: che parte dal rinnovo fino al 2027 del suo accordo coi nerazzurri, e da un monitoraggio costante da parte degli scout della casa madre che ne osserva i progressi.

La linea della nuova proprietà di Oaktree ha imposto un’attenzione maggiore riguardo i giovani, tant’è che nell’ultimo mercato sono arrivati tre classe 2006 quali Luka Topalovic, Alex Perez e Thiago Romano. Una nuova era nella quale il più piccolo dei fratelli Esposito sogna di entrare da protagonista.

