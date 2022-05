Simone Inzaghi non ha preso bene la decisione di Ivan Perisic di trasferirsi al Tottenham. Parlando con il giocatore anche nelle ultime settimane, si legge sulla Gazzetta dello Sport, il tecnico si era fatto l’idea che il croato potesse restare all'Inter, tanto da esporsi in questo senso anche con dichiarazioni pubbliche; l’addio dell’esterno, insomma, lo ha sorpreso e in qualche modo deluso. Ecco perché il club in questi giorni si sta interrogando sul fatto se sia il caso di affiancare a Robin Gosens un altro titolare o un giovane da far crescere alle spalle dell’ex Atalanta. Pensando al primo scenario - spiegano i colleghi della rosea - è nata la candidatura di Federico Bernardeschi, un obiettivo non semplice sul quale in Viale della Liberazione stanno facendo delle valutazioni dopo il colloquio con il suo agente Federico Pastorello. Servirebbe un investimento comunque importante dal punto di vista economico: all’ex Juventus, infatti, andrebbe garantito uno stipendio di almeno 3 milioni di euro netti a stagione. Senza contare la concorrenza del Napoli, che ha già mosso qualche passo.