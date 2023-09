Premio Champions stabilito. Secondo la Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra ha stanziato circa 6 milioni totali per il cammino nella massima competizione europea. Una somma da dividere tra i singoli giocatori (staff di Inzaghi escluso). Il conto è facile: ogni step, ogni passaggio del turno dal girone fino alla semifinale, vale circa 1,5 milioni di euro netti, proprio come l'anno passato.

"E’ un passaggio concordato ovviamente con la proprietà: Zhang volle comunicarlo personalmente un anno fa, dopo il successo sul Viktoria Plzen che regalò la qualificazione. Non c’è ancora una tabella di marcia verso la…finale. Nel senso che la società non ha ancora affrontato con i giocatori la questione dagli ottavi in poi. Non è questo il tempo, una cosa alla volta", si legge sulla rosea.

