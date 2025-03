Bisseck in vantaggio su Pavard. Questa l'anticipazione della Gazzetta dello Sport sulla probabile formazione dell'Inter che oggi se la vedrà col Feyenoord nell'andata degli ottavi di Champions.

Secondo la rosea, il tedesco è avanti rispetto al francese per completare il terzetto difensivo con De Vrij e Acerbi. E questo sarebbe l'ennesimo segnale dell’enorme fiducia che Inzaghi ripone in lui, mentre il francese può tornare utile anche come cambio in fascia a gara in corso.

In più, c'è una curiosità: Bisseck ha già giocato nei Paesi Bassi, in seconda divisione nel Roda, nella stagione 2019-20.