Ottime notizie dalla Pinetina per Inzaghi e per tutti gli interisti: Henrikh Mkhitaryan sta sempre meglio e si candida per una maglia da titolare a Istanbul. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, l'armeno è stato l’uomo chiave della stagione, soprattutto durante il lungo periodo di assenza di Brozovic e allora, dovesse essere recuperato totalmente, difficilmente Inzaghi ci rinuncerebbe contro il City. "Ha portato esperienza, qualità e intelligenza tattica. È uomo ovunque, garanzia di equilibrio tra i reparti e collante perfetto tra la mediana e l’attacco. Il gol al Milan nella semifinale di andata è solo un clic in mezzo a tantissime cose belle fatte vedere da Micki in questa stagione. Ex United, sa come sorprendere anche il City".

